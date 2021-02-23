台北市議員黃郁芬接獲檢舉，北市社會局公辦民營的「至善老人安養中心」，委託永和耕莘醫院經營，但卻傳出為了多收老人，而浮報照服員人數，社會局接獲通報後，派員稽查發現，56名照護員中有6名未在至善工作；黃郁芬指出，有9個人在至善擔任行政、出納等職，卻灌水成照服員領取衛福部獎助款，持續6年，恐涉嫌溢領公款。

黃郁芬表示，至善老人安養中心浮報的照服員，每年每人可讓機構獲得3萬多的衛福部長照福利基金補助，狀況已維持6年，溢領的金額恐達200萬元；黃還說，社會局派員稽查時，至善還要求員工做假資料、班表，掩蓋行政職的工作，用各種手段湮滅證據規避政府稽查。

社會局表示，接獲通報後已派員稽查，確實有6名照顧服務員未在中心服務；另有9名工作人員遭檢舉未實際從事照顧服務工作，其中8名申請衛生福利部補助款，初步清查情節不一，尚待進一步查證。

永和耕莘醫院也坦言，有5名受訓的照服員被指派到至善，陪伴長輩至永耕體檢、鑑定、就醫、取藥、或住院安排等事宜；另外，有9位行政人員是「生活照顧或靈性關懷服務」人力，主要負責協助推送復健、陪病就醫取藥、協助長者用餐等各項生活性照顧服務，至善將依社會局要求，檢討調整人力的工作內容。

黃郁芬指出，至善為養護安養混和機構，照服比應為1比8至1比15間，但照服員中混充永耕人員，至善班表找不到名字，如果多報1位照服員，又可多收15位老人，每月多收費，每個月還可領獎助款2910元、每年共3萬4920元。

黃郁芬痛批，安養中心灌水「假照服員」賺更多的錢，卻無法讓老人獲得更好的照顧，也無法讓照服員得到更好的工作條件，反而導致實際照服員過勞，這種惡習不能持續下去，社會局應該要善盡主管機關的責任，好好把關。

社會局強調，全案將依老人福利法規定限期令其改善，且不排除移送司法調查，也藉此呼籲相關機構切勿以身試法。

(中時 )