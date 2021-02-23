集保結算所2020年持續建構後台數位化工程，並推動普惠金融「好享退」專案。展望2021年，董事長林修銘指出，將推動「打造eSMART系統並研議相關投資人服務」、「建置境內基金集中清算平台」及「協同投信及保險相關業者，構築退休準備平台」等3大專案。

集保表示，目前使用的SMART系統，扮演提供證券商受理投資人申辦帳簿劃撥作業資料傳輸、查詢的重要角色。未來將逐步升級為eSMART數位帳簿劃撥平台，證券商可透過eSMART以數位方式處理、傳遞、保存各項帳簿劃撥作業文件，提升整體作業效率。

集保指出，eSMART數位平台完整服務規劃上線時程約需2～3年，今年將啟動第一階段計劃。而升級後的eSMART平台，規劃與已有190萬戶使用者的「集保e存摺」APP整合，投資人可使用「集保e存摺」APP或電腦網頁線上申辦帳簿劃撥作業。

其次，基金已是民眾資產配置重要工具之一，但集保發現，眾多基金銷售機構面對多個基金保管銀行專戶，雙方每日款項收付作業極為複雜，其多對多的款項收付作業特性，亦導致資金收付成本較高。

為解決上述狀況，集保著手研議基金集中清算的相關作業程序、並規劃建置境內基金集中清算平台，盼藉由降低相關機構間基金交易款項收付作業成本，使基金投資人的交易成本可同步下降，並提升整體基金市場作業效率。

普惠金融業務方面，集保去年推動「全民退休自主投資實驗專案-好享退」專案，引起民眾對退休理財議題的重視及迴響、掀起退休理財風潮。為因應高齡社會及少子化趨勢，以及民眾對長期退休投資理財需求增加，今年亦啟動建置「退休準備平台」專案計劃。

集保規劃由基富通證券執行，建置結合退休理財與公益色彩的「退休準備平台」，提供適合儲備退休金的長期投資商品相關資訊。內容預計包括教育、投資、保險、公益4部分，提供民眾以定期定額方式投資基金。

同時，集保針對「退休準備平台」，亦規劃結合壽險公司推廣適合退休保障的壽險商品，目的透過教育及公益整合，引發更多社會關注度，拓展更多年輕族群對高齡化與退休準備的認知，進而親身參與及早啟動退休準備。

林修銘表示，金融後台作業牽一髮動全身，建置速度在追趕數位金融科技發展之餘，跨出的每一步更須秉持極高謹慎度與長程規劃眼光。集保牛年制定的3大專案，均自金融市場細部作業紮根而來，盼為台灣前台各項金融服務提供擴張成長的能量及前進動力。

(時報資訊)