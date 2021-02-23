大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚5年屢傳婚變，就連過年和情人節都沒一起過，婚姻狀況讓外界霧裡看花，現在有網友又抓出兩人早分居2年鐵證，從2019年就住在不同地方。

有網友翻出黃曉明和baby近期的法院判決書，發現兩人的常住地址不同，雖然都在朝陽區，但黃曉明是住在過去被推斷是新婚房的建國路上，而baby則是在東四環北路上，而且是從2019年就住在那裡，等於2年前就已經分居黃曉明。

該網友更說道，這對夫妻明明住在同一城市、同一區，卻選擇待在不同的房子，婚姻似乎早就出現狀況，網友也希望他們就快點給外界一個答案，不要再消費粉絲了。

不過baby到底和黃曉明私下相處狀況如何？似乎過幾天就會有答案，28日baby生日當天，她確定將出席大陸「微博之夜」，雖然黃曉明還未公開是否會出席，但宣傳海報上有他的身影。

因此夫妻倆將會在活動上合體，時隔1年多恐同框，立刻引起網友熱議，紛紛表示「終於等到這一天了」、「緊張又期待」等。其實，baby和黃曉明自從兒子「小海綿」出生後，就鮮少公開曬恩愛，因此屢傳出婚變。

之前baby因不堪長期被指是小三，特地發文澄清，但卻稱呼另一半「黃曉明」、「黃先生」，語氣相當冷淡，而西洋情人節那天也發文暗示不過情人節，被網友猜測是宣布自己單身。

(中時新聞網)