中國國務委員兼外交部長王毅16日和韓國新任外長鄭義溶通電話時說，中國反對以意識形態劃分陣營。他又指，要鞏固兩國防疫成果，完善「快捷通道」。

中國外交部16日在官網刊登中韓外長通話的新聞稿。

新聞稿指出，雙方在通話中就共同關心的國際問題交換意見。王毅表示，中國支持開放、包容的地區合作機制，反對以意識形態劃分陣營。

在朝鮮半島局勢部分，王毅指出，半島局勢走向事關中韓兩國各自重要利益。中國一貫重視韓國作為當事方在半島事務中的獨特作用。各方應加強溝通協調，為維護半島和平穩定，實現半島無核化、建立永久和平機制兩大目標作出努力。

王毅還指，中國願意和韓國鞏固抗疫成果，加強雙多邊抗疫合作，繼續完善聯防聯控和「快捷通道」安排，避免相互輸出疫情，同時保障急需人員往來，服務兩國經濟發展和各領域交流合作。

中韓兩國於2020年5月已開通「快捷通道」，供雙邊重要商務、物流、生產和技術服務急需人員往來。

鄭義溶則表示，韓國高度重視發展與中國的關係，未來兩年對韓中關係十分重要。他又說，韓國堅定支持中國主辦北京冬季奧運會，也願意和中國深化地區抗疫合作。（編輯：沈朋達/張淑伶）1100217

(中央社)