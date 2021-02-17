緬甸軍方宣稱獲得普遍公眾支持來推翻民選領袖翁山蘇姬，並承諾將舉行新一輪選舉，反對軍事政變的民眾今天呼籲發動更多大規模抗議活動，以證明軍方說法不實。

路透社報導，警方對翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi ）提出額外指控之際，反政變人士對於緬甸軍政府昨天在記者會上承諾將舉行公平選舉並移交政權一事存疑。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，從2月1日軍方發動政變後持續遭拘押迄今，除了遭控非法進口6台無線電對講機外，如今也面臨違反天然災害管理法的指控。

翁山蘇姬的下一場審訊預計將於3月1日舉行。

維權人士金桑達（Khin Sandar）在社群媒體臉書（Facebook）上表示：「讓我們聚集上百萬人以推翻獨裁者。」

翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）黨內高層齊托（Kyi Toe）表示，「讓我們一起遊行吧。讓我們對摧毀青年未來、摧毀我國未來的政變政府展現力量」。

軍方2月1日發動政變以來，數以百計民眾遭軍方圍捕，其中許多人在夜間突襲中被帶走，包括「全國民主聯盟」的多位領導高層。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）昨天表示，政變迄今，已有超過450人遭拘捕。緬甸全國網路第3個晚上遭到切斷，意謂著今天凌晨並未傳出任何人遭逮捕的消息。

緬甸軍政府昨天舉行自推翻翁山蘇姬政府以來的首場記者會，國家領導委員會發言人、准將紹敏通（Zaw Min Tun）說：「我們的目標是舉行選舉，並將政權移交到勝選的政黨手中。」紹敏通並未交出時間表，僅表示軍方不會掌權太久。

(中央社)