緬甸軍方對示威群眾使用致命武力，導致緬甸民眾死傷，對於緬甸軍政府的做法，外交部今天再次表達嚴正關切，呼籲緬甸軍方勿以武力手段解決國內政治問題，而應以和平方式，透過理性對話化解民軍對立情勢，恢復緬甸的民主政治。我國在緬甸的台商與僑民的人身安全目前則未受到影響。

緬甸軍方自今年2月1日接管政權並宣布全國進入為期一年的緊急狀態後，緬甸民眾在各地發起多場訴求恢復民主的抗議遊行活動，並獲得各民主國家政府與人民的聲援。近日更傳出緬甸軍方對示威群眾使用致命武力，導致緬甸民眾死傷，業已引起國際震驚、關注與譴責。

外交部副發言人崔靜麟表示，對於緬甸軍政府的做法，我國政府同感震驚與遺憾，並且認為這種做法無法被民主國家政府與人民所接受。

他說，對於近來緬甸局勢的變化與衝突升高，外交部再次表達嚴正關切，呼籲緬甸軍方勿以武力手段解決國內政治問題，而應以和平方式，透過理性對話化解民軍對立情勢，恢復緬甸的民主政治。

外交部與駐緬甸代表處也繼續透過各項管道密切掌握緬甸政局發展。根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全目前並未受到影響。外交部再度提醒旅居緬甸的國人密切注意政局變化，並隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。

(中時 )