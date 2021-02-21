在緬甸警方於2月1日向反對政變的示威群眾開槍，打死2名抗爭者之後，臉書在星期日移除了緬甸軍方的專頁，原因是違反臉書規則，「屢次違反禁止煽動暴力」。

路透社報導，一位臉書公司代表在一份聲明中說：「根據我們的全球政策，由於屢次違反我們的標準（禁止煽動暴力和鼓吹傷害），我們從臉書上刪除了緬甸軍方新聞頁(Tatmadaw True News Information Team Page)。

緬甸軍方稱為「Tatmadaw」，目前該頁面已無法找到。對此，緬甸軍方沒有做出回應，發言人也不回答路透社的電話詢問。

星期六，在緬甸第二大城市瓦城(Mandalay,也叫曼德勒)，發生抗爭者遭警方殺害的事件，警察和士兵向示威抗議者開槍，造成2人被殺。

臉書在近年來，對緬甸的民權活動中，扮演了一些角色，比如2018年，臉書撤下了陸軍部長敏昂萊（現為軍政府最高統治者）以及其他19個高級官員和組織的臉書頁面。在去年11月大選之前，臉書也撤下70個偽帳號，理由是這些帳號的背後是由軍人操作，頁面張貼的都是軍隊的好話，以及對翁山蘇姬與她的黨派的批評。

(中時新聞網)