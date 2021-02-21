緬甸暴力鎮壓示威釀2死 英考慮採取進一步行動 07:122021/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 緬甸軍警開火驅散不滿政變的示威抗議民眾，造成2人喪命後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日表示，英國將會考慮對涉及暴力鎮壓抗議民眾的那些人採取進一步行動。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緬甸軍警開火驅散不滿政變的示威抗議民眾，造成2人喪命後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天表示，英國將會考慮對涉及暴力鎮壓抗議民眾的那些人採取進一步行動。 拉布發推文表示：「緬甸境內發生朝和平示威抗議民眾開火事件，無法令人接受。我們將會與我們的國際夥伴一起考量，針對鎮壓民主和扼殺異議的那些人採取進一步行動。」 英國於18日對3名緬甸將領祭出制裁措施，指控他們於政變發生後嚴重侵犯人權。（譯者：劉學源）1100221 緬甸軍警朝示威者開火 美與聯合國深表關切 兩岸若開戰 日澳最可能援美護台 (中央社) #抗議 #英國 #緬甸 #民眾 #抗議民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰國會否決對總理不信任案 上千民眾集結抗議 21:082021/02/20 國際 緬甸軍方鎮壓民眾2死 歐盟外長強烈譴責 將祭制裁 05:512021/02/21 國際 車用晶片變國安問題 白宮證實洽台 04:102021/02/21 焦點要聞 創造贏的共識 藍應讓實力派出頭 04:102021/02/21 政治要聞 拜登批准德州發生重大災難 FEMA：將釋出聯邦資金救災 00:292021/02/21 國際 國泰金調查 投資增持人民幣意願升 04:102021/02/21 焦點要聞 美軍南海作為讓蔡政府難堪 04:102021/02/21 時論廣場 百歲阿嬤疑車沒電困街頭 花蓮警徒手推百米送回家 10:552021/02/21 社會 宜蘭東門夜市街頭喋血釀3傷 04:102021/02/21 地方新聞 緬甸瓦城反政變示威 警方開槍造成2死20傷 21:042021/02/20 國際 法瑞暫緩接種 日疑似出現蕁麻疹 04:102021/02/21 焦點要聞 國際熱門新聞 影》美客機空中驚魂 飛到一半引擎爆炸 巨大殘骸一路掉 - 國際 王室回不去了 哈利夫婦超失望 最初如意算盤曝光了 - 國際 以色列：輝瑞疫苗打2劑 預防感染95.8％有效 - 國際 - 中央社 哈佛發現替代紅肉的食物 降低心臟病風險最高達20％ - 國際 越睡越暴躁 美研究發現增加憂鬱症風險的睡眠習慣 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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