今天是二二八事件74周年，日前民間團體藍天行動聯盟質疑國史館長陳儀深長年選擇性引用二二八史料、製造仇恨，甚至涉嫌偽造文書，因此特別前往總統府遞交抗議函，呼籲蔡英文總統將其撤換。

25日藍盟前往遞交抗議函時，長期研究二二八著有專書的藍天行動聯盟主席武之璋指出，陳儀深素以二二八研究專家自居，但查其有關二二八之著作，專以挑撥族群仇恨，討好特定政治團體達到個人升遷為唯一目的，例如二二八事件問題惡化原因眾多，包括台灣當時存有親共、親美、親日分子，但陳儀深卻把責任完全推給國民黨、蔣中正。

武之璋更質疑，陳儀深曾在二二八專書《天猶末光》中宣稱「如果有一天，台灣能像歐洲先進國家，立法限制不得針對納粹屠殺猶太人的史實濫發懷疑的議論一樣，不得把加害者塗脂抹粉，轉型正義在台灣才算得到伸張」，這種企圖限制別人議論的主張，不正是文字獄心態？

此外，武之璋質疑，陳儀深在《天猶末光》中還說「國民黨軍隊進入市區無差別掃射，以鐵絲貫穿手腳集體槍決，火車站前槍決不准收屍等等」，這純屬謠言，要槍斃一個人有什麼理由大費周章先用鐵絲穿手腳？

因此武之璋主張，像陳儀深這種作為與心態沒有資格擔任國史館館長一職，所以率聯盟成員前往總統府遞交抗議函，呼籲蔡英文立即撒換陳儀深。

而在今天藍天行動聯盟舉行的二二八事件暨轉型正義研討論壇上，武之璋進一步痛批陳儀深在著作中宣稱蔣中正在二二八時下令大屠殺，與國史館裡的國家檔案內容完全相反，涉嫌違造文書，且一味挑撥仇恨，是否希望台灣打內戰？有觸犯內亂罪之嫌，因此已完全不適任國史館長。

武之璋還說，身為二二八受難者家屬的二二基金會前執行長廖繼斌24日舉行二二八研討會，邀請藍綠學者出席，結果綠營學者都不來，不就是心虛嗎？台灣這麼小，藍綠之間沒有這麼身的仇恨，都是民進黨製造出來的。

前輔大歷史系教授尹章義也說，對有些人而言，不是要真相，只要把二二八死亡的人數講得越多越好，而他自己作為外省人，不管寫二二八研究寫再好，都沒有效，反之有些人隨便寫都可以被捧為聖經，二二八的研究很容易找出真相，但很難寫出真相。

(中時 )