國民黨不分區立委陳以信今於立法院質詢時，獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部掌陳時中，感謝政府對防疫的貢獻，此舉隨後遭前國民黨副秘書長蔡正元痛批，認為噁心程度之高，連民進黨立委都做不出來。

蔡正元指出，立委四年任期內能質詢執政黨閣揆的時間，累計也沒有多少，在野黨立委的天職沒有別的，就是無愧於選民投給在野黨的選票，強烈而堅定立場的監督執政黨，但是陳以信卻耗費寶貴的質詢時間用來獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌他倆的豐功偉業，拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不出來。

蔡正元質疑，陳以信能當上國民黨不分區立委，除了靠馬英九推薦外，更是靠著2020國民黨的政黨票，這些選票是踏著倒臥在血泊中許多國民黨選將的屍骨堆積起來的，陳以信在國民黨選將血泊上毫不費力當上不分區立委，沒有能力拿出強烈監督執政黨的本事，反而利用這個寶貴的時間，獻花歌頌蘇貞昌和民進黨。

蔡正元感嘆，前有楊偉中，後有陳以信，馬英九的私心和識人之明通通該丟進政治垃圾堆了，陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍，如果都不行，國民黨主席誰來幹，都只是活殭屍而已。

對此陳以信隨後表示蔡正元誤會了，他的質詢內容是從自己過年前去了趟英國，回到台灣後入住集中檢疫所，受到防疫人員與醫護人員照顧關心的經驗出發，因此代表受照顧的國人在國會殿堂向政府道謝、獻花，所以雖然形式上收到花的是蘇貞昌與陳時中，但其實重點是要感謝第一線辛苦的醫護人員與防疫人員。

(中時 )