中央流行疫情指揮官陳時中日前表示，國產疫苗預計7月起可以量產，年底前可以達到1.2億劑疫苗。國民黨立委陳以信今質詢時質疑，國產疫苗現階段國衛院還在申請、國發會還在討論，如何有把握7月量產。陳時中回應，目前聯亞跟高端順利取得第二階段，國衛院也著重研發跟小量量產，預計7月起可以每月生產2000萬計疫苗。

行政院長蘇貞昌今率行政團隊赴立法院進行施政報告並備質詢，陳以信質疑，國產疫苗部分，國衛院還在申請，國發會也還在討論，八字只有一撇，為什麼有把握國產疫苗7月能量產，以及相關預算如何編列。

陳時中表示，世界科學認為疫情可能變成流感化，變異病毒可能超出疫苗範圍，未來疫苗研發非常重要，研發裡面需要小量的量產作實驗所用，國衛院著重研發及小量量產。

國內疫苗研發進度部分，陳時中說，本來有三家取得研發補助經費，最後有兩家順利取得第二階段，兩階段大概可領5億元，目前看起來正步向成功，所以採取預採購契約，希望先把料準備起來，也減輕廠商負擔，可以專心臨床研究，產出安全有效疫苗。

陳以信追問，哪兩家廠商可以達到疫苗量產，陳時中回答，目前高端跟聯亞預計7月多可以做到量產，接下來台灣將同時擁有國產跟進口疫苗，施打順序依舊按照十大類優先接種，每梯疫苗排序不便，可以自由選擇打國內或進口疫苗。

至於不在優先始打範圍，但有出國需求者，是否有自費接種一苗的空間，陳時中說，自費的部分還要研議，需要打到一定的量後，才會考慮留一些疫苗給不在防疫優先順序內，但有打疫苗需求者用自費來做。

(中時 )