全球各國陸續接種疫苗，但因疫苗產量仍未足夠，出現延遲施打第二劑，以提供更多民眾接種第一劑、或是維持標準2劑施打間隔天數的爭議，日前指揮中心決議，首波來台的11.7萬劑AZ疫苗，將先提供11.7萬名醫護施打。台大學者指出。國際研究顯示，擴大施打單劑作法雖可讓更多人接受疫苗保護，但反而容易加速病毒變異。學者並指出，目前產能，以今年全球一月一日開始施打來算，要明年年底才打得完，若每年增加10億產能，全球最快明年六月就能解封。

截至今天（3／10）上午為止，新冠肺炎已造成超過1億1760萬人染疫，逾261.2萬人死亡，不過已有多國施打疫苗，截至3月6日，全球已施打超過3億疫苗，以色列施打率56.95％為全球最高。台大公衛學院教授陳秀熙帶領團隊在線上直播說明國際疫情。

團隊指出，隨著疫苗接種，國際疫情有趨緩趨勢，死亡人數也減少，但接種意願、防疫措施鬆懈等，讓減緩速度仍沒有預期快，以目前全球接種率最高的北美洲（12.69％）來看，有趨緩趨勢，但法國、義大利兩國國民因為對疫苗接受度可能不高，導致施打率偏低(分別為5.3％、6.1％人口至少接受一劑疫苗)，因此再度進行部分封鎖。

接種疫苗，與邊境管制鬆綁息息相關，陳秀熙指出，預估今年全球疫苗最大產量約30億劑，若要達到群體免疫需要70％接種率，預估高所得國家要在今年12月、全球則要等到明年2023年12月達到。但若每年增加10億劑，分成兩批上市，則高所得國家預計最可在今年9月即可達到目標，全球到明年6月就可解封。

而國際也出現疫苗施打單劑及雙劑的兩派之爭，陳秀熙指出，有人建議，應該將原本一個人在一定期限內施打兩劑疫苗，透過延遲第二劑疫苗施打時間，讓更多民眾接受第一劑疫苗施打，支持這項作法者認為，已有研究證實，靈活配給讓更多人施打一劑疫苗，相較於固定配給，能多避免23％到29％的感染，而具有高傳播力的變種病毒盛行之時，應讓更多人接受疫苗保護，且已有證據顯示，自然感染免疫力至少三個月。

不過，陳秀熙也指出，反對延遲第二劑者認為，雖然讓更多人接受第一劑疫苗更有效益，但這些模型並未假設疫苗免疫力會隨時間下降，若改變疫苗施打時程，民眾對疫苗信心將有所影響而降低接種意願，且讓更多人施打一劑疫苗，將更容易促使病毒進行免疫選擇而提高病毒變異推動力，加速病毒變異速度，還需觀察。

此外，因應疫苗發展世界各國將進行邊境開放，免疫護照(Immunity passport)勢必也將成台灣須考量政策之一。台大公衛博士生范僑芯指出，國際運輸協會(IATA)預計於四月將發行一款名為「Travel pass」的免疫護照APP，提供檢測3次陰性者、感染後痊癒者、已施打疫苗者三種作為核發對象，政府與航空公司即可由此平台搜尋旅客的檢測結果，大幅減低控制邊境所耗費的資源。

陳秀熙表示，WHO的免疫護照和接種證明不同之處是，能保證所有出入境的旅客不會把病毒帶進或帶出別人、與自己的國家，包含東京奧運是否能成行，免疫護照將是關鍵。台灣應根據免疫護照作法與情境，提前部署盡快做出最好的決策，提前部署，讓想出國民眾，或是想到台灣旅行的旅客做好準備。

(中時 )