蔡英文總統致詞時表示，疼惜台灣這片土地，就是對崑濱伯永遠的懷念。（莊曜聰攝）

全台最知名農夫、前總統府國策顧問，無米樂「崑濱伯」黃崑濱追思告別式今天在台南後壁老家舉行，蔡英文總統親臨頒發褒揚令，感念崑濱伯一生為台灣農業的貢獻。

蔡總統致詞時表示，今天一起在這用最不捨、最感謝心情，來懷念我們最敬重的崑濱伯，很多人從無米樂影片，認識後壁，也認識樸實、認真的崑濱伯，在每個人的心目中，都有他所認識的崑濱伯，蔡總統說，說，崑濱伯讓她更了解台灣的農業、務農的辛苦，記得崑濱伯是教她插秧的師父，讓她知道什麼是腳踏實地。

蔡總統說，還沒當總統時，她就和崑濱伯、崑濱嬸在後壁老家前談天說地，就算崑濱伯當了國策顧問還是一樣，從年輕人的臉書分享可以看到，崑濱伯不分地位，對任何人都是一樣親切，就算得到冠軍米肯定，他還是繼續默默的做，將本分做好，做出讓人尊敬的成果，這就是崑濱伯。

蔡總統表示，感謝崑濱伯讓大家更認識台灣農業、更認識這塊土地，今天我們的老師離開了，但我們不能忘記他的精神，每個人都要把自己的工作做好，就像崑濱伯把種田這件事做好一樣，大家繼續疼惜台灣這片土地，就是對崑濱伯永遠的懷念。

今天崑濱伯的追思告別式，包含行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、立法委員陳亭妃、台南市長黃偉哲、議長郭信良、無米樂記錄片導演等人皆出席致意。

行政院長蘇貞昌也出席崑濱伯告別式。（莊曜聰攝）

崑濱伯告別式今天在台南後壁老家舉行。（莊曜聰）

(中時 )