大陸日前以有介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，近日民進黨政府積極協助鳳梨行銷，更宣示要成立鳳梨國家隊，協助農民拓展多元外銷管道。不過，民眾黨立法院黨團質疑，農委會早在2016年「超超前部署」成立台農發，要成立鳳梨國家隊，公司營運至今虧損連連，累計虧損達總資本額的三分之一，卻連當初要協助農產品進出口、技術輸出集海外投資與資材外銷等核心目標都沒做到，要求農委會立即檢討，台農發該何去何從。

據統計，去年我國生鮮鳳梨總出口4萬5621公噸，其中4萬1661公噸銷往大陸，高達91.3％，外銷通路幾乎都鎖在大陸市場，民眾黨團質疑，蔡政府稱雞蛋不要都放在同一個籃子，執政5年多來，農產品外銷市場仍依舊仰賴大陸，以至於農產品成為兩岸間政治談判籌碼。

民眾黨團副總召高虹安表示，民進黨不論在野或執政都不段強調，必須脫離對大陸市場過度依賴，但執政至今仍高度依賴大陸市場，新南向等市場成果乏善可陳，卻往往成為蔡政府的大外宣，例如去年蔡總統透過臉書歡慶台灣鳳梨出口澳洲，結果只有出口56公斤的「鳳梨乾」。

因應鳳梨事件，民進黨政府再度喊出要成立農產品國家隊，不過實際上，農委會早在2016年就成立台農發，當時股權結構跟公司治理朝民營化發展，核心目標跟任務就是要協助農產品進出口、技術輸出、海外投資及資材外銷，歷經鳳梨事件，讓毫無作為已虧損虧損達總資本額三分之一的台農發浮上檯面。

賴香伶質疑，台農發公司成立以來，不見應對手段及協助農產品外銷，可以說是沒能力也沒辦法，請問當初催生成立台農發的陳吉仲，這家公司該何去何從，也要求股東兆豐金、國合會出面，而不是把錢丟到水裡面就不管。

另外，因應大陸突襲式暫停我國鳳梨輸入，蔡政府有意向WTO申訴，民眾黨立委張其祿質疑，兩方都沒先談怎麼申訴，況且我方禁止大陸600多項農工產品進入，相關因素我方恐站不住腳，呼籲農委會、陸委會及行政院經貿談判辦公室要拿出主張跟配套，不然只是治標不治本，問題依舊無解。

(中時 )