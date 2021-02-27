清水警分局26日晚間規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務。（清水警分局處提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局26日晚間規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務。（清水警分局處提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局26日晚間規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務。（清水警分局處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市警察局25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」，實施臨(路)檢勤務，展現警方嚴正執法決心。清水警分局長張啓祥26日率隊加強勤務，全力打擊暴力及掃蕩黑道幫派、槍、毒等查緝作為，杜絶各項不法犯罪，決不容許有任何治安破口，以維護民眾生活及財產安全，海線民眾紛紛感受到警方強力掃蕩作為。

鑑於近日國內發生數起重大治安事件，為避免引發民眾對治安不良觀感及不法份子模仿效應，台中市警察局25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」。清水警分局26日晚間規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務，分局長張啓祥親自率隊一一前往實施臨檢場所。

張啓祥表示，春節期間，警方打擊犯罪不容一絲鬆懈，維護轄區治、交安工作無假期，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施重點、密集方式臨(路)檢勤務等方式，以有效發揮打擊犯罪震懾不法功能，以保障轄區民眾安居樂業、維護優質生活環境。

清水警分局指出，專案期間將針對易滋事場所等進行密集性臨(路)檢勤務，另針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝。同時，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務，展現警方嚴正執法決心；此外，專案首日清水警分局共查獲毒品及通緝犯等案件。

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(中時 )