台電今17日大年初六開工日舉辦「2021新春團拜」，為兼顧防疫及新春傳統，台電有別以往，除控管人數及落實防疫措施，更首度以「視訊拜年」舉行，呼應「數位轉型」經營走向，串連台電全公司84個單位連線拜年。台電表示，邁入新的一年，將加快數位轉型及智慧電網建設的腳步，並深化循環經濟，持續為台灣經濟發展提供穩定電力。

台電今上午於台電大樓舉辦2021新春團拜活動，會中台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利除回顧台電過去一年努力、許下新年展望目標，更結合一樓大廳超大型螢幕，與台電橫跨本島北中南東、離島各地共84個單位同步連線、視訊拜年，並由高雄區處、核二廠、蘭陽水力電廠、嘉南供電區處、金門塔山電廠、海域風電施工處與台中電廠等7個單位代表互動、相互給予新年祝福。台電說明，過去一年台灣面臨疫情考驗，台電以身作則，對內善用科技，採取視訊會議及會議分艙、分流等方式降低染疫風險，對外也推動電費紓困減免措施，齊心協力度過疫情難關。

台電指出，去年用電量隨炙夏高溫創下歷史新高，寫下瞬時尖峰3,802萬瓩紀錄，但備轉容量率依然保持10%以上，每日供電燈號皆顯示充裕「綠油油」；而面對社會大眾對兼顧穩定供電與環保永續的期待，台電也持續推動「增氣、減煤、展綠」國家能源政策，更新電廠燃煤機組為潔淨燃氣機組，既有燃煤機組除配合空氣品質友善降載減排，更擴大自主減煤規模。

綠能部分，台電自建全台最大的150MW台南鹽田太陽光電場，在去年9月中全數併聯發電；而向海風借電的離岸風電一期工程，亦於去年底正式發出第一度電。用電端部分，台電持續推動智慧電網，與民眾最直接相關的智慧電表，去年底已超前進度完成110萬具設置。

台電說明，本次在防疫下以視訊拜年，是發揮應變力、善用科技力及凝聚向心力的展現。邁入新的一年，台電將持續穩定供電，推動低碳減排、強化電網建設，為全國民生經濟發展提供關鍵穩定電力；另在能源轉型趨勢下把握機會提早佈局，結合智慧科技及大數據分析應用，發展智慧電網建設，讓供電品質更上層樓。同時台電也不忘企業社會責任，深化循環經濟理念，除煤灰及廢棄電桿改造再利用，亦發展海洋牧場模式，讓電力與環境共榮共存。

(工商 )