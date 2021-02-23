紫南宮主委莊秋安表示，今年和卜蜂公司合作的丁酒雞肉料理包，乙份料理為兩人份量，廟方準備約7萬份的大量料理包供民眾領取。（黃立杰攝）

竹山鎮紫南宮「呷平安丁酒活動」為經典傳統，23日舉行記者會，宣布本月27日上午9時將正式展開，發放雞肉料理包的地點在紫南宮水濂瀑布停車場。（黃立杰攝）

竹山鎮紫南宮「呷平安丁酒活動」為經典傳統，深受民眾喜愛，本月27日上午9時將正式展開，地點在紫南宮水濂瀑布停車場，本活動紫南宮準備的食材為卜蜂公司的丁酒雞肉料理包，乙份料理為兩人份量，廟方準備約7萬份的大量料理包供民眾領取。

紫南宮表示，水濂瀑布停車場為廣闊的開放空間，能有效防疫，丁酒雞肉料理包為料理食材，希望民眾領取回家與家人朋友共享，無法現場食用；而吃早齋的民眾，有善心信眾提供素食，但為冷凍素食無法現場食用，亦希望民眾帶回家。

紫南宮主委莊秋安表示，為防人潮擁擠、且長時間近距離接觸不特定人士，故請大家務必遵守活動防疫規範，期間請全程佩戴口罩，禁止飲食；居家檢疫、隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀的民眾，皆不得參加。紫南宮同時在固定出入口處進行體溫量測及手部消毒工作，請民眾和紫南宮一起共體時艱，也展望疫情盡快結束。

紫南宮平安丁酒活動現已列為南投縣民俗類文化資產，從清朝乾隆10年(西元1745年)至今已有276年歷史，主祀主神為土地公福德正神。因而在台灣享有「北天燈、南烽炮、中丁酒」之美譽，每年都有10萬民眾參加，2021年適逢疫情，「呷丁酒．呷平安」活動改為雞肉調理包外帶，兼顧防疫和傳統。

(中時 )