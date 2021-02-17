牛年房市是否會牛轉乾坤？中信房屋17日新春開工首日，公布網路調查結果，民眾對今年房市展望以「霧裡看花」最具代表性，其次為「各有千秋」，有網友認為「否極泰來」、「休養生息」與「炙手可熱」等各種看法，國內房市雖有打炒房相關政策性干擾，因今年經濟表現持續看好，房市可望以穩健的步調持續邁進。

中信房屋透過網路調查，票選今年房市期待展望的代表語句，結果顯示24.3％受訪者認為國內房市在新的一年將是「霧裡看花」。

中信房屋研展室副理張漢超指出，市況難料，過去一年房市買氣由蟄伏到翻揚，又有政策因素導致整體買氣再度趨緩，連產業界人士都無法精準預言房地產如此的變化。

分析民眾票選的房市展望代表語句，「霧裡看花」顯示民眾對於房地產仍抱持著相當程度的興趣，但由於外部干擾因素太多，導致「看不懂，也下不了手」。

至於得票率達21.4％的「各有千秋」，應是指資金面與政府政策面之間的角力，當資金面佔優勢時，股、匯、房三市聯袂受惠，而當政策面展現強勢之姿時，房地產受壓抑，目前雙方顯然各具優勢，今年由誰勝出尚無定論。

展望新的一年，張漢超認為仍有疫情、政府政策、資金、金融面的變數，後勢前景仍未明朗。雖無法斷言「牛年房市是否牛」，但依分析，房地產走勢與GDP表現呈現高度正相關，意即今年國內經濟若表現不錯，房價將可望有成長的空間。

中信房屋表示，今年經濟面普遍看好的狀態下，房地產仍有機會朝穩定發展的方向邁進，對於買賣雙方而言，牛年可為自己的資產做好規劃、選擇適當時機進出場、順勢搭上房地產的順風車。

台中市不動產開發商業同業公會對台中房地產在台商資金回流、重大建設逐步到位，以及人口持續成長等利多帶動下，去年推案金額突破3000億大關，近期受到政府祭出打房措施影響，市場恐將短期出現觀望，預期今年推案與購屋信心也將略受影響。

整體來看，市場供給勢必下修，將呈「價微增、量稍減」的走勢，全年推案金額預估在2200億至2400億元間。

台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，台中市今年邁入軌道經濟元年，正式脫胎換骨轉大人，任何一個高度發展的城市，都必須要有捷運建設，尤其台中又是全國第二大都會，整個城市充滿了正能量及向上提升的經濟力。

林正雄認為，隨著美國總統選舉塵埃落定，美中貿易戰未來二、三年無解，台灣成為高科技產業轉單效益獲益者，預期至少還有五年以上的榮景。

(中時 )