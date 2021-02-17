緬甸軍方發動政變後宣稱會舉行選舉並移交政權，但緬甸民眾不買單，今天在仰光出現政變以來最大規模街頭抗議，並意圖造成交通阻礙使得民眾無法順利上班，以達成罷工目標。

緬甸軍方1日發動政變，國家領導委員會發言人紹敏通（Zaw Min Tun）准將昨天在記者會表示：「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選政黨。」這是軍方1日發動政變以來首次舉行記者會。

緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）從1日軍方發動政變後持續遭拘押至今，除了遭控非法進口6台無線電對講機外，如今也面臨違反天然災害管理法的指控。翁山蘇姬的下一場審訊預計將於3月1日舉行。

緬甸民眾不相信軍方會交出政權的說法，儘管軍方近日不斷切斷網路和逮捕記者及異議分子，還有軍車和坦克在街頭奔馳，但民眾無懼威嚇，今天有上萬民眾走上第一大城仰光（Yangon）和第二大城曼德勒（Mandalay）街頭，持續抗議軍方掌權。

英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）報導指出，這是政變迄今最大規模的街頭抗議行動，仰光市中心靠近蘇雷塔（Sule Pagoda）的路口擠滿抗議民眾，要求釋放翁山蘇姬。

不只在蘇雷塔附近聚集抗議人士，大批緬甸民眾占據仰光好幾個主要路口，許多汽車駕駛人假裝汽車壞了，把車停在路中間阻擋交通，目的要讓大家無法去上班，達成全國罷工的目標。

緬甸公民社群自政變以來發起公民不服從運動（Civil disobedience Movement），有許多醫護人員和政府公務員也加入罷工行列。

(中央社)