馬來西亞今天不顧法院命令，將上千緬甸人遣返他們幾週前才發生政變的祖國。國際特赦組織等團體訴請法院下令阻止後，法院稍早原本諭令暫停這項引發爭議的計畫。

馬來西亞移民局總監凱魯（Khairul Dzaimee Daud ）表示，當局遣返1086名緬甸非法移民，由緬甸派出的3艘軍艦接回。他強調，其中沒有緬甸少數族裔洛興雅族（Rohingya）穆斯林或尋求庇護的難民。

法新社報導，當局原定遣返1200人，其中包括弱勢少數族裔。他們是由公車及卡車載運至位於馬來西亞西岸的一處軍事基地，搭乘等候的緬甸海軍軍艦。

美國與聯合國抨擊這項方案，同時人權團體表示，預定遭遣返的包括尋求庇護者。

國際特赦組織（Amnesty International）與庇護管道（Asylum Access）訴請法院阻止，認為將這些人遣返可能使得他們處於險境的國家，違反馬來西亞肩負的國際責任。

人權團體的委任律師表示，吉隆坡高等法院下令暫停遣返，預定明天聽取人權團體要求停止遣返的主張。

國際特赦組織馬來西亞分會秘書長卡特琳（Katrina Jorene Maliamauv）表示：「政府必須尊重法院的命令，並確保這1200人中今天沒有一人被遣返。」

她呼籲馬來西亞當局准許聯合國難民署（UNHCR）接觸這些被遣返的難民，如此他們才能評估是否應給予難民資格。

卡特琳還說：「值得注意的是，法院諭令暫緩執行，並非意味這1200人不會被遣返，他們仍面臨著性命堪憂的危險。我們呼籲政府三思將這批弱勢民眾遣返緬甸的方案。」

(中央社)