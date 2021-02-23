法務部行政執行署士林分署23日執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」計畫，針對北市政府衛生局及新北市政府衛生局於農曆春節前後移送執行之6位義務人，今日兵分多路，執行官針對1名仍在我國境內卻找不到人的法籍義務人予以限制出境，6位義務人防疫案件，今徵起金額達33萬，執行率幾達50％，展現分署配合國家防疫決心。

士林分署表示，其中張姓義務人已於移送執行前離境，在場親屬表示，因義務人長期旅居海外，對於疫情防護並未太過在意，親屬已經通知義務人儘速繳納，避免不動產遭查扣，執行官從銀行帳戶發現義務人尚有存款，已扣押10萬。

另外，李姓、陳姓義務人則擔心銀行被執行後影響信用，立即拿出信用卡，刷卡繳清遭衛生局裁罰的10萬元罰鍰，還有1位義務人則繳納3萬。

士林分署呼籲，因違反防疫規定遭裁遭移送執行士林分署的義務人，若確有經濟困難無法一次清償，可申辦分期繳納，如未繳納又不辦理分期，執行官將強力執行，除查封財產外，甚至會採取限制住居、拘提、管收等措施，落實政府公權力，守護得來不易的防疫成果。

(中時 )