美國上周末連假不幸遇上歷史性暴風雪，導致德州一帶大停電，石油及天然氣供應短缺，迫使快遞物流、食品加工廠房停擺。福特、通用等汽車製造商尚未化解晶片缺貨問題，現在又因暴風雪而關閉廠房，可謂雪上加霜。

福特2月初才宣布全美最暢銷的F-150皮卡車因上游零件缺貨而減產，沒想到這回又遇上暴風雪，迫使堪薩斯市的F-150組裝廠關閉。

福特稍早發布聲明表示：「為了確保福特將天然氣用量減至最低，以免犧牲當地居民的暖氣用量，福特決定堪薩斯市組裝廠自13日起停工一周至22日。」

(工商 )