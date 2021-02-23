台中市觀光旅遊局開放線上下載列印元宵節小提燈的製作，強調在家即可享手作樂趣慶元宵。市議員李中今天抨擊說，政策乍看之下是美意，但因相關的配套有欠思考，反而造成民眾不便；變成許多家長的負面情緒來源，領導決策實在有待加強。

李中指出，往年配合舉辦燈會，市政府都會印製小提燈供小朋友領取，今年因為疫情緣故取消燈會，燈會相關經費不需使用，小提燈的數量理應增加，但實際的發送數量似乎是不夠，以致於觀旅局要開放民眾自行下載DIY。

李中接獲民眾抱怨，觀旅局雖然在圖檔上建議，要用A3西卡紙來列印，但現在一般家庭多半只有A4尺寸的黑色噴墨印表機，且因為送紙機制無法使用西卡紙，只能用一般噴墨影印紙列印；他特別請助理列印試組裝，從裁切到組裝完成，要花1個多小時，且因為紙張過軟，過程十分不順利。

李中說，元宵節提燈最重要的關鍵其實是燈，但民眾自行下載且組裝完成後，發現到沒有燈泡來點亮，難不成要民眾去找蠟燭來點？且現在要去哪邊找到符合小提燈尺寸的蠟燭，家長因此傷透腦筋，這些負面情緒都讓下載小提燈DIY的政策美意大打折扣，好事變成負評，台中市政府觀旅局要加油。

(中時 )