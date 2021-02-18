墨西哥防長確診新冠肺炎 接受治療中 08:282021/02/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據墨西哥衛生部通報，墨西哥官方統計的累計確診人數超過200萬例，其中逾17萬5000人病故。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）今天表示自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），正在接受治療，同時在家遠端工作。 路透社報導，根據墨西哥衛生部通報，墨西哥官方統計的累計確診人數超過200萬例，其中逾17萬5000人病故。 衛福部開放異體細胞治療 宣捷：樂觀其成 桃機旅運量創新低 連4天加零 (中央社) #墨西哥 #肺炎 #治療 #武漢肺炎 #武漢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應變種病毒持續變異 防疫秋冬專案擬延續 15:072021/02/17 生活 陳時中首度鬆口 大陸疫苗「沒有非排除不可」 17:072021/02/17 生活 云辰電子業外、業內同步啟動轉型 12:582021/02/17 財經 開工小確幸 四大超商咖啡超殺優惠拚場 04:102021/02/17 產業．科技 江啟臣與大陸台商新春聯誼餐會 呼籲兩岸恢復正常交流 21:412021/02/17 政治 「小辣椒」葛妮絲派特洛鬆口得新冠肺炎未癒 2症狀太痛苦難脫身 14:552021/02/17 娛樂 人道主義與仁道思想 04:102021/02/17 時論廣場 大陸就地過年催生新消費趨勢 四款線上消費受歡迎 11:442021/02/17 兩岸 日開打新冠疫苗 4萬醫護優先接種 12:382021/02/17 國際 日本醫護17日開打疫苗 侯友宜：台灣不能落後太多 11:072021/02/17 政治 高鐵禁飲食可望鬆綁 陳時中揭時間點 14:402021/02/17 生活 國際熱門新聞 神秘消失超過1年 北韓第一夫人李雪主現身曝重大訊息 - 國際 拜登政府對陸強硬派成員曝光 美媒點出一大問題 - 國際 影》傳奇球星愛女全裸辣騎瀕危大象 網友火大罵翻 - 國際 2變種新冠大合體 2大特徵恐讓全球疫情邁入新階段 - 國際 印度陸軍：解放軍撤離班公湖 準備2階段撤軍 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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