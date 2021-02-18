墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）今天表示自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），正在接受治療，同時在家遠端工作。

路透社報導，根據墨西哥衛生部通報，墨西哥官方統計的累計確診人數超過200萬例，其中逾17萬5000人病故。

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(中央社)

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