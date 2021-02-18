美國知名保守派廣播談話節目主持人，也是前美國總統川普堅定支持者林堡今天因病去世，享壽70歲。川普接受媒體訪問時，讚許他是傳奇。這也是川普卸任後首度出現在媒體上。

林堡（Rush Limbaugh）的妻子今天在林堡的節目上宣布林堡因為罹患肺癌去世。林堡是美國知名電台主持人，也是右翼保守派的重要意見領袖，更是川普的堅定支持者。

去年川普在國會發表國情咨文演說（State of the Union address）時，還特別現場頒發自由獎章給當時剛對外透露罹癌的林堡。

對於林堡的病逝，川普今天罕見主動致電福斯新聞網（Fox News）表達對林堡病逝的哀悼。川普讚許林堡在生命最後一刻仍持續奮戰，「傳奇人物並不多見，但他就是一個傳奇」，具有相當的洞察力。

川普表示，林堡最大的願望是堅持到2020年總統大選之後，他也非常努力堅定工作直到大選結束，「他真的了不起，實現了願望」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會上也被問到總統拜登（Joe Biden）是否會發表聲明哀悼林堡的病逝時表示，她是在記者會開始前才得知林堡病逝的消息，尚未與拜登談及此事。

她也代表拜登轉達哀悼之意，以及向林堡家人的慰問。（編輯：高照芬）1100218

(中央社)