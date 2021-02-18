美國前總統川普雖然已卸下總統一職，但他身上的官司、政治生涯動向，以及商業帝國的未來仍是媒體焦點。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，位於大西洋城、自2014年關閉的川普廣場飯店與賭場（Trump Plaza Hotel and Casino）17日已被拆除，這棟34層樓高的建築物在引爆上千噸炸藥下瞬間夷為平地，讓川普在紐澤西海岸40年的經營畫下句點。

大西洋市的川普廣場飯店與賭場在長年失修下，被迫拆除。

報導指出，建立於1984年的川普廣場曾經是川普房地產投資組合的重要一部分，但賭場在2014年關門後，地方官員表示該建築物年久失修，被迫拆除。在引爆現場附近也引來大批圍觀群眾，甚至鄰近的飯店提供絕佳觀賞點，還附上套餐。

據《紐約時報》報導，這次爆破大約動用了3千枚炸藥，僅花了數秒就讓這棟34層樓高的建築夷為平地。而CNN旗下的WPVI電視台也指出，億萬富翁投資客伊坎（Carl Icahn）雖然擁有該處土地所有權，但目前尚未宣布未來計畫。

報導稱，川普與大西洋城數十年來的關係，充滿了他個人的野心，但搖搖欲墜的財務狀況也在其中。他最著名的地產「川普泰姬瑪哈酒店」（Trump Taj Mahal），這棟一度讓他稱為「世界第八大奇蹟」在2016年關門時，也沒引起太多關注，之後以硬石（Hard Rock）飯店重新開張。

2014年，川普起訴川普娛樂渡假村（Trump Entertainment Resorts），並要他的名字從這兩家賭場上移除掉。川普在訴訟中表示，川普娛樂渡假村讓泰姬陵與姊妹賭場川普廣場陷入完全失修，這有辱他品牌的優越名聲。但兩家賭場的失敗都讓大西洋市走入陰影，讓遊客選改去拉斯維加斯或附近的賭場。

(中時新聞網)