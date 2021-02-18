英國汽車製造商捷豹路虎(Jaguar Land Rover；JLR)周三宣布，未來一年將在全球裁員2000名月薪員工。該公司數日前方宣布其捷豹品牌汽車在2025年將完全電動化，完整的e-models產品線將在2030年推出。

捷豹路虎正在檢視公司組織，預計從下一財年開始(4月1日起)，將對全球的受薪員工裁減約2000名，即非工廠的員工；公司補充指出，公司的檢視並不包括時薪員工，即製造部門的雇員。

捷豹路虎的母公司為印度的塔塔汽車，該公司與其他傳統汽車廠一樣，面臨電動車轉型壓力。捷豹在過去以高性能轎跑車聞名，希望電動車開發能維持燃油車以及跑車的駕駛感覺；路虎汽車未來五年將推出六款純電動車款，首款將在2024年推出。

塔塔汽車上月曾表示，隨著豪華轎車需求的復甦，擔憂半導體短缺和脫歐相關的供應鏈干擾問題，雖然塔塔隨後補充，這些並未衝擊到生產。

在新冠疫情衝擊銷售之下，塔塔汽車以連三個季度報出虧損，但是在截至12月底的季度中已達成了反彈獲利。

(時報資訊)