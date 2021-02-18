台北魅力發威！春節7天，光「台北加碼GO」活動就吸引近7萬人次前來旅遊，增加旅館住房超過3萬間房，截至18日上午，台北加碼GO名額已經用罄，北市府觀光傳播局呼籲民眾把握最後機會，只要於今日23：59：59前入住，皆可取得補助資格，快來台北住宿，享受加碼小確幸。

由於疫情蔓延，北市旅館儼然成為重災區，為吸引民眾到台北旅遊，北市府自去年12月24日起，補助10萬名自由行旅客入住合作旅館，每房每晚最高補助1000元住宿優惠，經統計2月10日至2月16日春節7天，總計入住3萬1553間房間，入住6萬8832人次，其中更有2720人搭乘雙層觀光巴士。

觀傳局指出，北市旅館住客以往85％為外國旅客，今年由於邊境封鎖，業者紛紛搶占國旅市場，市府為鼓勵國人至北市旅遊並參與北市冬季節慶與春節活動，推出「台北加碼GO」自由行補助活動，自去年12月24日起補助10萬名自由行旅客。

參加旅館必須經建管、消防、衛生、觀光等4局處聯審成為安心旅宿，現有360家安心旅館參加活動，旅客入住後市府更加碼贈送雙層觀光巴士單次電子票2張及200元商圈市場電子消費券，更有不少旅館於春節期間加碼推出房型升等、餐飲回饋等行銷活動，吸引大量民眾於春節期間至台北旅遊。

觀傳局統計民眾喜好住宿旅館，發現以規模大、設備多之旅館為主，萬華區某家大型旅館在活動入住人次達10685人，住房率提升12％，中山區某家星級旅館在春節期間推出親子行程玩翻旅館，也有7778人次入住，每晚平均售價超過4000元。

許多旅館業者針對旅客精準行銷，透過飯店官網、FB及專線電話等各式宣傳管道，強推台北加碼GO，旅館業者搭配餐飲、續住等優惠活動，力圖轉戰國旅市場，吸引許多無法出國的民眾，來台北市過新年，觀光傳播局特別強調，只要趕在今日23：59：59入住皆可取得補助資格；呼籲民眾快來台北旅遊，把握最後加碼小確幸。

(中時 )