顯卡廠麗臺(2465)受惠挖礦顯卡需求強勁，去年營運已轉虧為盈，股價連2個交易日跳空亮燈漲停。麗臺股價近期受到比特幣價格大漲站上5萬美元，帶動顯卡缺貨題材而大漲，春節後連2天跳空漲停，股價站回季線。在商用與消費顯卡需求持續看旺之下，麗臺看好後續成長展望，今年首季業績將優於去年第四季，元月營收為5.99億元，年增173.8%。

董事長盧崑山日前指出，消費性產品需求暢旺，推測就是受挖礦熱潮帶動，但仍在觀望此波需求可以持續多久，目前顯卡受零組件吃緊影響，仍供不應求。

證交所日前公告董監事連3個月以上持股不足逾1年名單中，麗臺為其中之一。

董事長盧崑山表示，顯卡需求強勁，因缺料造成產能供不應求，能見度已看到今年首季，其中，消費性需求強過工作站，另外，麗臺今年也將著重發展AI雲端系統解決方案、醫療事業，看好三大產品線都將成長，明年展望樂觀。

麗臺各產品營收占比，仍以顯卡為主要貢獻來源，占比達80-85%，其中，工作站、消費性占比各半，系統產品占約10-15%，醫療貢獻則不到1%，地區別則以中國為主要市場，占比約5-6成，但若單以顯卡來看，中國市場占比達逾6成。

(時報資訊)