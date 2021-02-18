苗栗縣卓蘭地區1間知名宮廟，13日大年初二驚傳竊案，吳姓男子凌晨假冒香客參拜，觀察地形後下手偷走神尊身上2面金牌，警方成立專案小組追查，16日持搜索票將他逮捕歸案。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭地區1間知名宮廟，13日大年初二驚傳竊案，吳姓男子凌晨假冒香客參拜，觀察地形後下手偷走神尊身上2面金牌，警方成立專案小組追查，16日持搜索票將他逮捕歸案。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭地區1間知名宮廟，13日大年初二驚傳竊案，吳姓男子凌晨假冒香客參拜，觀察地形後下手偷走神尊身上2面金牌，警方成立專案小組追查，16日持搜索票將他逮捕歸案。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

過年期間民眾走春參拜宮廟求神明庇佑，卻有香客竟將歪腦筋動到神明身上。苗栗縣卓蘭地區1間知名宮廟，13日大年初二驚傳竊案，吳姓男子凌晨假冒香客參拜，觀察地形後下手偷走神尊身上2面金牌，警方成立專案小組追查，16日持搜索票將他逮捕歸案，全案依竊盜罪移送地檢署偵辦。

過年期間民眾走春參拜宮廟祈福，吳姓男子疑因缺錢花用，竟將歪腦筋動到神尊上。吳姓男子13日凌晨先假冒香客到卓蘭1間供奉三恩主公的知名公廟參拜，暗地觀察地形後，摸黑下手偷走神尊上2面現值10萬元的金牌，隨即逃逸無蹤，廟方發現後趕緊報案，警察隨即成立專案小組查緝。

警方先調閱監視器，全面清查過濾來往的香客，發現吳姓男子行為詭異涉有重嫌，16日持法院核發的搜索票逮捕吳嫌，查對資料時赫然發現吳男今年犯太歲，便順勢曉以大義對吳男表示「神明是保佑好人，不會保佑偷東西、做壞事的人，歹路不要再走了」，吳嫌自知難逃法網只好坦承犯案。

警方將吳嫌帶回，訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。苗栗縣警局大湖分局分局長廖志明表示，竊盜案件讓民眾承受財物損失及居住安全疑慮，全力偵破是警方責無旁貸的責任，吳嫌膽大行竊神明身上金牌，行徑所為，人神共憤，實不可取，警方將持續加強轄內巡邏防竊，讓民眾安心過好年。

(中時 )