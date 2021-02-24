可疑男子潛入公寓，南港警方主動偵辦中。

有民眾24日在PTT及臉書「我是南港人」社團中發文表示，昨天下午有一名可疑男子潛入重陽路一處公寓的樓梯間，被人發現後立即離開現場，行跡相當可疑。轄區南港分局表示，目前尚未接獲報案，但已主動偵辦，將釐清男子身分與動機，看是否有不法企圖。

警方調查，該名男子昨提著大帆布袋，若無其事地走入公寓，但被民眾發現他並非住戶，質問他要做什麼時男子隨即離開。目前已調閱監視器畫面，循線追查男子到案說明。

(中時 )