可疑男子潛入公寓 南港警方主動偵辦中 17:032021/02/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方目前已調閱監視器畫面追查男子身分。(翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可疑男子潛入公寓，南港警方主動偵辦中。 訂閱影音： 中時新聞網 有民眾24日在PTT及臉書「我是南港人」社團中發文表示，昨天下午有一名可疑男子潛入重陽路一處公寓的樓梯間，被人發現後立即離開現場，行跡相當可疑。轄區南港分局表示，目前尚未接獲報案，但已主動偵辦，將釐清男子身分與動機，看是否有不法企圖。 警方調查，該名男子昨提著大帆布袋，若無其事地走入公寓，但被民眾發現他並非住戶，質問他要做什麼時男子隨即離開。目前已調閱監視器畫面，循線追查男子到案說明。 假交友誘男子匯14萬到巴基斯坦 友人報警勸阻成功 網路戰聯隊涉貪 士官長遭判7年2月 (中時 ) #男子 #公寓 #可疑男子 #潛入 #主動偵辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南市補助老舊公寓增設電梯首例 18:032021/02/24 區域情報-台南 新年穿新衣 新北男子偷衣褲當街更換被捕 12:042021/02/24 社會 新北刑大逮酒店藥頭 起獲安毒、毒咖啡包 12:202021/02/24 社會 住家公寓栽種大麻 被逮竟瞎扯種子路邊撿的 17:562021/02/24 社會 雙槍連開7發 安平凶嫌再殺人 04:102021/02/24 社會新聞 返家途中車輛沒電拋錨 桃園警協助接電救援 14:132021/02/24 社會 為討飼料費 悲情媽媽遭狠女刺死 04:102021/02/24 社會新聞 詐騙集團轉移陣地不到6天被攻堅 20犯嫌全數羈押獲准 16:282021/02/24 社會 兇手找到了 男病患醫院遭內褲勒頸陳屍病房 護理師嚇壞 18:442021/02/24 社會 台中13期夜空子彈飛 警23小時火速破案 11:232021/02/24 社會 男神女神再續緣1／直擊！張鈞甯收工 密會阮經天談合作 07:142021/02/24 娛樂 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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