微星旗下「汽車暨商用解決方案」事業部搶進電動車市場再下一城，18日與國內首大巴士製造廠成運汽車合作，將微星車用電子自有品牌FUNTORO的車載系統，導入成運電巴、作為標配，並通過電動大客車車機規範，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格之廠家及車輛。

微星FUNTORO專注致力於商用車載領域產品的研發、設計、製造與生產，其商用車載影音及資通訊解決方案已是包含Mercedes Benz、MAN、SCANIA及IRIZAR等主要汽車OE製造商的Tier 1供應商，目前在全球超過43個以上國家地區皆有安裝FUNTORO系統的車輛運行。

微星憑藉在商用車載資通訊領域深耕多年的技術及經驗累積，為成運電巴量身打造從硬體設計、軟體開發到雲端車隊管理平台最全面且完整的電動巴士解決方案。透過巴士上的車載主機、各類車用感測器及CANBUS的整合，將蒐集到的車輛與駕駛數據資料回傳到後台，以達到即時車隊管理與遠端監控的目的。同時，結合精準的大數據分析，可實現預防性保養、車載設備健康診斷、駕駛行為分析及電池效率監測等，大幅提升車輛的安全性及車隊營運效率。

未來微星亦將持續與成運電巴緊密合作，除投入國內電動巴士產業發展，並推動產業升級、朝向無碳綠運輸邁進，也將積極擬訂合作協議，期望透過各自的產業通路將台灣電巴搭載智慧車機的成功經驗、複製到全球市場。

(工商 )