為因應美豬叩關，農委會提出總金額128.3億元4年中程計畫，其中33億元、占總經費的25.7％將用來源頭調節、總量管制及多元推廣，讓毛豬拍賣價格維持在每公斤65-80元的合理價位。

農委會18日在行政院會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」。農委會指出，近130億元的「護豬農基金」，將用在「保障豬農收益、穩定產銷」、「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」、「輔導養豬場現代化轉型升級」等八大工作項目，以達到穩定國內產銷，維繫國產豬9成自給率的目標。

128.3億元的預算，農委會指出，從2021年開始分4年執行。春節期間因豬價攀高，引發民怨，為穩定產銷、也為保障農民收益，近130億的預算中，超過四分之一的金額是用在毛豬拍賣價格維持在每公斤65-80元的價位上。

農委會強調，為提升養豬產業的轉型，在「推動屠宰現代化及肉品冷鏈升級」及「輔導養豬場現代化轉型升級」上，未來4年將分別投入40.16億元及34.81億元，用來輔助農舍更新、新式設施及自動化設備的補助，補助比率為50％，並提供專案貸款3年免息補貼，以降低豬農資金負擔。

農委會指出，八大工作項目是兼具防禦性及攻擊性的策略，主要是為能穩定國內產銷，並維繫國產豬9成自給率。

(工商 )