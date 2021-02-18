投入台東離島航運近30年的綠島鄉代表田貴寶，日前要求台東縣政府造公船，負起照顧離島鄉親之責任，消息一出，不少台東縣民及縣議員李數奼都表示支持。交通部航港局有經費補助各縣市造公船，屏東、澎湖2縣都有公營船，田呼籲縣政府重視離島鄉親的交通權益。

蘭嶼、綠島鄉親向來看天吃飯，旺季若要前往台東，通常都是為了就醫或重要的事才會外出，但偏偏此時卻面臨與遊客搶船票，常有一票難求的窘境，而淡季外出，又常遇到船班取消，同樣的劇情不斷上演，可見公船加入航運調節運能，勢在必行。

每逢東北季風強烈時，不僅漁船、連客貨輪都得停航，離島居民生活物資就得面臨斷貨窘境，圖為台東富岡漁港。（蔡旻妤攝）

日前綠島鄉公所、鄉民代表至台東縣議會召開綠島運能、召開公船座談會，其中鄉民代表田貴寶指出，自1993年以來，離島交通航運便由民營業者經營迄今，民營船業者向來以營利為主、服務為輔，民營業者雖有社會企業責任，但公部門也應有離島交通的公共福利之責，但自台東縣政府將輪管處裁撤之後，離島交通便以民營航運業者承擔至今。

公船機制停擺，自然會影響離島居民淡季固定船班航權、安寧後送、醫療等基本需求。只要東北季風來襲，綠島常面臨運能不足，2020年綠島3次發生瓦斯斷貨的情形，蘭嶼情形也相同，去年12月只要停航7天，島上物資缺乏，從超商、小吃、雜貨店全部暫停營業，甚至得動用戰備存糧。

目前全台灣所有離島，包含金、馬、小琉球澎湖都有公船航行照顧離島居民，唯獨台東沒有，期盼台東縣政府應投入離島公船政策，扮演領頭羊角色，未來離島航運公、民營併行，除提供鄉親多元選擇，更可健全市場機制。

(中時 )