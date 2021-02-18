不少國家已開始施打新冠疫苗，衛福部長陳時中卻以「陸製疫苗沒有三期試驗論文發表」為由，拒絕將大陸疫苗列入台灣的候選疫苗。不過他也鬆口表示，「如果有人對大陸疫苗很有興趣，也可以跟我們推薦；陳時中也直指「陸製疫苗如果很多人敢打，再來考慮進口」，常在臉書評論時事的名醫沈政男對此酸回一句，「拜託，萊豬大家不敢吃，為什麼你們還是硬要進口？」

沈政男18日在臉書貼文表示，陳時中說，「陸製疫苗如果很多人敢打，再來考慮進口」，拜託，萊豬大家不敢吃，為什麼你們還是硬要進口？陳時中講話錯誤不少，原因就出在明明對「中國製」先入為主，不屑一顧，卻還要裝開明，只好自我矛盾。

沈政男指出，去年指揮中心說「只想買兩百萬劑BNT疫苗，從來沒說要買一千萬劑，而且代理商要被充分授權」，結果台灣東洋沒做成生意，負責人林全還惹得一身腥。昨天卻說「本來跟BNT訂了五百萬劑，但有人不高興台灣好，因此作罷」。注意喔，陳時中沒有指名道姓說大陸「上海復星」阻撓，但綠營立委竟把「上海復星」幾個字塞到陳時中嘴巴。

沈政男接著指出， BNT已說會賣疫苗給台灣了。不是說有人從中作梗嗎？疫苗就等於去年的口罩，一開始大家搶，就看你能耐如何，而台灣顯然就是比人家慢一些。有人說「台灣休想拿到疫苗」，意指「休想拿到歐洲疫苗」，因為歐盟已經禁止出口，但堂堂總統竟然放大去說那人詛咒台灣拿不到任何疫苗。

沈政男質疑，陳時中說，「陸製疫苗沒有三期試驗論文發表！」三期試驗論文很快就會出來，屆時再看看又會找什麼藉口。恐怕是我們已經向歐美買夠多了，不需要大陸疫苗。這些隨便說說的藉口，跟什麼「我們比較準，所以比較貴」，都是對反中民粹的諂媚，不是防疫該有的客觀態度。

沈政男認為，疫情只是一個隱喻，你可以輕蔑鄙夷「中國製」一時，但不可能永遠不面對這3個字。疫情不只讓你拿到了防疫紅利，你還想要一些反中小禮物，累積起來政治荷包飽飽，你才會對2022年與2024年放心一些。

網友回應說，「想繞過代理商，直接跟原廠買，又愛故弄玄虛、泛政治化，被打臉了吧～」、「陳時中此人就是滿口政治語言。」

【陸製疫苗大家不敢打... 由沈政男發佈於 2021年2月17日 星期三

(中時新聞網)