美國前總統川普在過去幾年，努力推動美軍撤軍的工作，並在去年5月，與塔利班達成協議，2500名駐阿富汗美軍部隊，將在今年5月1日完全離開阿富汗。目前離撤軍時間僅剩2個多月，有些人擔心，塔利班會在美軍完全撤離的那一刻，對首都喀布爾發動總攻擊，屆時將如同越戰的「西貢淪陷記」一般，成為「喀布爾淪陷記」。

任務與命令(task and purpose)報導，1975年4月30日凌晨三點鐘，美國駐西貢大使收到了總統的緊急命令：「總統希望馬丁大使能乘坐最後一架直升機，大使館已授權使用19架直升機，將全部美國人從大使館撤離。」

據法國記者奧利維·托德（Olivier Todd）的回憶，數小時後，北越部隊已進入西貢，迫擊砲彈的落點愈來愈逼近大使館，然後，10名海軍陸戰隊成員登上最後一架直升機，離開大使館屋頂。這個畫面被攝影記者胡安·瓦爾迪茲（Juan Valdez）拍下，成了南越淪亡的標誌一景。

自從1957年第1位美軍士兵在那裡犧牲，美國介入越南戰爭，然後在1975年完全撤離，歷時18年。最終有58,000多名美國人喪生於此。美軍離開後，整個中南半島在往後幾年全面赤化。

這是美國在越南戰爭中角色的正式終結，類似的情況可能會在阿富汗重演。

阿富汗是反恐作戰的主要戰場，在2001年進入此地時，思考的問題是鏟除塔利班與狙擊賓拉登，賓拉登在2011年被海豹隊所狙殺，但是塔利班並沒有因此瓦解，這使得不管是共和黨還是民主黨政府，都對阿富汗戰爭感到困擾，因為難以定義「獲勝」。

川普不管這些，他在過去幾年就已下決定要結束所有海外戰爭，因此在相當草率的情況下，在去年與塔利班代表達成和平協議，該協議要求最後的2500名美軍，要在今年5月1日前全部撤離阿富汗，雖然協議的先決條件一直都是塔利班不得入侵喀布爾，但是塔利班從始至終都很早遵守，他們的停戰時間是「小時」在計算的。

阿富汗戰爭有許多困境難以解決，儘管在戰爭初期，美軍迅速擊潰塔利班部隊，收復了喀布爾，也建立起較為世俗化的阿富汗政府，然而這個政府實在是軟弱無力，許多美國培養的阿富汗基層人物，在來到美國受訓之後，許多人寧願非法滯留美國，也不想再回到戰亂的祖國。

塔利班目前正在伺機而動，他們威脅拜登政府必須遵守撤軍協定，否則會有自己的手段。根據美國國務院的情資，包括喀布爾、坎大哈幾處大城的恐怖攻擊事件正在增加。泰晤士報報導，如果拜登政府兌現撤軍日期，分析人士擔心塔利班會立即擊潰阿富汗安全部隊的剩餘力量，並控制坎大哈等主要城市，然後逼迫阿富汗政府全面投降。

外交關係委員會研究員馬克斯·博特（Max Boot）稱，拜登有3種選擇：1.按計劃於5月1日前撤軍。2.以塔利班的恐怖攻擊違反和平協議為理由，維持美軍駐留。3.稱先前的協議有不足，要求塔利班繼續談判。

由於種種原因，拜登的所有選擇都不容易。撤軍之後，塔利班必然再次掌控阿富汗，會成為各種激進團體的主要藏身地，最糟的情況是再次出現像911事件的恐怖攻擊。要是美軍不撤，可能會損及國內的聲望，而且幾乎肯定會激怒塔利班。

(中時新聞網)