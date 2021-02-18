中印雙方目前正按照脫離接觸協議從班公湖一帶快速後撤，從網路最新曝光的一組據稱由美國衛星拍攝的中印撤軍對比畫面顯示，關鍵區域的營地建築目前已拆除。陸媒表示，中印兩軍將於下周開展新一輪軍長級會談。

《印度斯坦時報》報導稱，中印雙方的撤軍進程比預計的15天要快得多，可能在本週末也就是2月21日左右即可結束。中印兩軍高級指揮官很可能在下周開會，討論在其他摩擦地點的脫離接觸。

《多維新聞》指出，網上流傳的美國衛星拍攝的班公湖撤軍前後對比圖顯示，中印雙方在關鍵區域臨時搭建的軍事工事，一些觀察哨所、掩體等已基本拆除。

報導稱，脫離接觸結束後，印軍將撤回至班公湖北岸第2指至第3指之間的哨所，中方軍隊則撤回至第8指以東陣地，雙方未來暫不對兩者之間的地區進行巡邏。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）最近在例行記者會上表示，「印中同意，在班公湖地區實現完全脫離接觸後的48小時之內舉行新一輪軍長級會談，以解決剩餘問題」。

報導表示，印軍選擇在此時撤兵，外界有各種分析，一是印度內部正受疫情影響，經濟受損嚴重，加上邊境問題不斷，國內亦紛爭四起；二是美國新政府對華戰略調整一定程度影響到印度的決策，此外，邊境惡劣條件下，印軍的身體素質以及邊境部署也被認為比解放軍要遜色一些。

《印度斯坦時報》表示，儘管撤軍進展順利，但中方決定恢復班公湖兩岸的原狀，令印度安全機構內的許多人感到困惑。有些印度專家認為中方的撤軍是戰術性的，是出於內部考慮，但也有不同意見認為，這是中方為阻止雙邊關係的迅速下滑採取的行動。不過持相反意見的兩派一致同意，在未確定中方的意圖之前，印度必須要在往後的一段時間內高度關注中國的動態。

(中時新聞網)