《解放軍報》今天首次證實，在去年5月的中印邊境軍事衝突中，有4名解放軍官兵死亡，並指出是印度單方面率先挑起衝突，但中方在這次衝突中取得「重大勝利」。

《解放軍報》19日報導，去年4月以來，「有關外軍」嚴重違反兩國協定，在加勒萬河谷地區抵邊越線修建道路、橋樑等設施，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

據報導，去年6月，「有關外軍」違背與中方達成的共識，越線搭設帳篷，中方團長祁發寶帶領幾名官兵渡河交涉，但遭到攻擊。雙方其後爆發衝突，解放軍與數倍於己的外軍對峙；對方用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。

報導稱，中國的增援隊伍其後趕到，一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。中國邊防官兵對暴力行徑予以堅決回擊，取得重大勝利，有效捍衛了中國國家主權和領土完整。

事發後，中共中央軍事委員會授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖（蕭）思遠、王焯冉追記一等功。陳紅軍、陳祥榕、肖（蕭）思遠在衝突中死亡，王焯冉在渡河支援途中，為救助戰友犧牲。

2020年5月，中印雙方在邊境爆發軍事衝突，印方其後公布約有20人死亡，這是中方首次公布傷亡人數。

(旺報 )