據美國空軍發布新聞稿，為強化基地設施與部隊抵抗無人機群集戰術來襲的能力，繼美國空軍於新墨西哥州科特蘭空軍基地進行驗證後，美國陸軍也打算與空軍合作，並於2024年展開新型微波武器戰術高功率微波作戰響應機「索爾」(Tactical High Power Microwave Operational Responder, THOR)的野戰試驗。

空軍研究實驗室專責導能武器研發的哈米特指出，陸軍將成為空軍夥伴並於2021年10月開始投資研發、2024年進行野戰試驗，最快2026年部署該系統。

哈米特提到，「陸軍計畫於2024年為排級單位採購足夠的系統，以展開雷射與微波武器的混合測試。屆時微波武器與雷射武器將整合於同一單位之中，以評估如何全部投入部署」。

陸軍將攜手空軍進行導能技術的研發，以因應無人機與其他空中威脅與日俱增。(圖/美空軍科特蘭基地網頁)

科特蘭基地新聞稿則報導，位於科特蘭空軍基地的索爾可同時反擊來犯的多個無人機群，使基地設施免於無人機群集戰術的攻擊。陸軍中將瑟古德(Neil Thurgood)更表示，陸軍於2月初已在科特蘭基地親自驗證索爾的殺傷能力。

隨著無人機威脅的與日俱增，陸軍添購新武器以保護軍隊與設施的需求日增，陸軍正投資在微波與雷射武器，以強化獵殺無人機群的能力。瑟古德補充，「陸軍需要能提供多層次擊潰來犯威脅的導能能力。導能雷射一次僅能瞄準一個目標，高功率微波武器則能一次擊退來犯的蜂群，這正是為何陸軍同時追求2種科技的原因」。

據《美聯社》報導，空軍研究實驗室斥資1,500萬美元(約新臺幣4.27億元)，與Verus Research、英國航太系統(BAE Systems)、萊多斯(Leidos)聯手打造索爾，並於2019年首度驗證系統。

報導引述研究人員說法，索爾的原理就宛如手電筒一般，其產生的聲波傳播會形成電磁椎，使範圍內的物體喪失能力。「系統輸出的高功率無線電波暴，能產生遠超過子彈的更大接敵範圍，並以無聲的方式秒殺對手」。

高功率微波武器實測。

(中時新聞網)