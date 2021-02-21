雪霸國家公園保育志工吳峻德日前發現，雪山翠池千年玉山圓柏根部竟有焦黑燒痕，疑似山友在樹下升火導致，恐讓千年生態毀於一旦，他PO照發文表示心很痛，照片曝光後，引起眾多網友同聲撻伐，痛批升火人根本不配上山。

吳峻德在臉書社團《雪霸國家公園登山資訊分享站》PO照發文指出，看到千年玉山圓柏根部的燒痕心很痛，除了心情沈重，更要為玉山圓柏發聲，國家公園內禁止升火已明文規定，建議林務局設置高額檢舉獎金。

雪山翠池千年玉山圓柏根部竟有焦黑燒痕，疑似山友在樹下升火導致。(圖/摘自臉書社團 雪霸國家公園登山資訊分享站)

吳峻德表示，每每看到森林大火投入搶救人力與飛機，都是社會成本，更是百年、千年珍貴林木的浩劫，質疑人生不過數十年，怎麼可以如此自私？從照片中可見，玉山圓柏樹根處，有一大攤被燒過的焦黑木炭，一旁則是用來清潔的水桶及刷子，看了令人心酸。

照片曝光後引起網友眾怒，紛紛回應「天啊！台灣怎麼啦？」、「應該要裝個監視器」、「可惡至極」、「太扯了吧！」、「真是他X該死的傢伙」、「他(她)慘了！土地公都看見了」、「抓來槍斃啦」、「好想詛咒這個升火的人」、「真的好可惡！希望能抓到嚴懲」、「太誇張了啦」、「真的很心痛」。

不少網友痛批，明明山屋桌椅就在旁邊，為何還有人硬要在圓柏根部升火，不但超級沒常識，也太可惡了，非得要祭出懲罰才可以，不懂得尊重山林的人不配上山。甚至有人罵「禽獸不如」、「建議貼到爆料公社再次提醒民眾，看了真難過」、「贊成檢舉重罰！」

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(中時新聞網)