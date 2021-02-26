前國泰空姐「阿Sa」轉型當YouTuber成功，曾在頻道中爆料空姐最喜愛和最討厭的明星乘客，引發網友熱烈討論。然而她近日更找了同樣為前國泰空姐的友人「仔仔」大爆選美黑幕，曝光佳麗為求上位，不惜出席富豪淫亂飯局的種種細節。

外型亮眼的前空姐仔仔，自爆因喜歡帥哥，所以拒絕出席富豪飯局，但有一次她就被長相神似王祖賢的空姐友人騙去參加飯局。她說那時候她被帶到香港蘭桂坊的某一間高級日本餐廳的2樓，一踏入包廂內就看到10位富豪公子哥，各個大有來頭，其中2位是已婚人夫，老婆都是選美出身。

空姐阿Sa與特別嘉賓爆料富豪飯局與選美黑幕

據東網報導，仔仔那時一看到這排場，就深感不妙，想轉身走人，又被勸說「吃完再走」，只好硬著頭皮留了下來。但下一幕更是讓她驚呆，因為她飯吃到一半，就突然有8位電視台選美佳麗進入包廂，富豪們更是不避諱地在眾人面前對這些女生毛手毛腳。其中就有一位富豪突問身邊的佳麗說：「妳想不想進前三名啊？」佳麗說「好」之後，兩人就一同進到了另一間房間。

隨著這些富豪興致大開，更有人要求神似王祖賢的空姐，把當時選美的熱門佳麗Z小姐叫來出席飯局，但被Z小姐拒絕。可怕的是，當年身為奪冠熱門的佳麗Z小姐，最終就在選美比賽上大爆冷門，連總決賽都沒入圍，慘遭淘汰。

(中時新聞網)