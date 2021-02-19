中印邊防部隊去年6月15日晚在東拉達克加萬谷爆發流血衝突，當時外媒報導指出衝突造成印方20名印度官兵喪生，以及43名解放軍死亡或重傷，為兩國45年來最嚴重軍事衝突，但陸方一直不願證實解放軍傷亡數。不過，據陸軍方官媒《解放軍報》19日報導，雖然這場衝突最後由陸方取得巨大勝利，但4名士兵在當時衝突中死亡、1名重傷，為官方首次公布當時傷亡數據。

報導指出，去年4月以來，「有關外軍」嚴重違反兩國協定，在加勒萬河谷地區抵邊越線修建道路、橋樑等設施，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀，而「有關外軍」在去年6月違背與中方達成的共識，越線搭設帳篷，中方團長祁發寶帶領幾名官兵渡河交涉，但遭到攻擊並負重傷。

報導稱，某邊防團團長祁發寶原本有意談判解決問題，僅帶幾名官兵前往交涉，卻遭印方蓄謀暴力攻擊，對方用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創；隨後，陸方的增援隊伍趕到後，「一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價」。

報導指出，衝突中其中三名士兵陳紅軍、陳祥榕、肖思遠「毫不畏懼、英勇戰鬥，直至壯烈犧牲」，另一名士兵王焯冉則在渡河前支援途中，「為救助戰友犧牲」。另外，中央軍事委員會授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

不過據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）去年6月報導指出，印度內閣的高層官員談話指出，陸方面部署在加萬谷河谷第14巡邏點附近的部隊指揮官在這起衝突中喪生，副指揮官也在事件中喪生。報導稱，印軍方稱解放軍部隊事先準備好用鐵絲纏繞的棍棒攻擊印度士兵，這是一場在拉達克加萬谷「請君入甕」的戰略，但陸方也付出不少代價。

(中時新聞網)