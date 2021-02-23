中印關係去年因邊境衝突急速惡化，印度總理莫迪(Narendra Modi)喊出「靠自己」(self-reliant)還推出PLI(生產關聯激勵)計畫，中止審議150項涉及陸資的投資或收購案，並禁用超過200種陸商App，但努力的結果卻是大陸再次成為印度最大貿易夥伴，也是最大逆差來源。外媒指出印度在重型機械、電信設備、家用電器方面，都很難擺脫對陸製產品依賴。

印度多年來前3大貿易夥伴都是中國、美國、阿拉伯聯合大公國，過去4年僅2019年最大貿易夥伴地位被美國取代。印度商務部的初步數據顯示，去年中印雙邊貿易額為777億美元，雖然低於2019年的855億美元，但高於美印雙邊的759億美元，大陸再次奪回最大貿易夥伴。 此外，印度對中國貿易逆差接近400億美元，也是該國最主要貿易逆差來源。

貿易額下降，印度政府的抵制可能沒有發揮多少作用，主因更像是印度整體經濟衰退、需求不振，因為與美國、阿拉伯聯合大公國貿易額也都減少，而且減幅甚至大於中國。印度從中國進口總額587億美元，甚至高於美國與阿聯進口額相加。

新加坡國立大學經濟學教授帕利特(Amitendu Palit)指出，印度對中國產品依賴還會持續。他說：「新德里為擺脫北京所做的努力還要很長時間才能看到成果。PLI至少還需要4或5年才能在特定產業創造新的能力，所以在那之前印度對中國的依賴還會繼續。」

在中印完成協議各自從邊境撤軍後，印度政府對陸敵意似乎下降，印度《經濟時報》(The Economic Times)22日援引政府消息來源，稱印度即將批准45項被擱置的陸企投資或收購案，可能包括長城汽車收購美國通用(GM)印度廠案，以及上汽集團的投資案。

(中時新聞網)