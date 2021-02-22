松聯幫「志偉」覃世維執掌幫內大權，如同實質的幫主一般，但他後來因涉及台北市周氏祭祀公業土地糾紛而引來殺機，在大陸廈門的西餐廳遭到槍殺，整個黑幫仇殺過程，覃世維的生死兄弟「荔枝」均全程目槍擊，他告訴本刊，殺手早就布局設套等著覃世維自行落入圈套。

1990年，當時的台北周氏祭祀公業位於信義區有一筆高達10多億利潤的土地買賣發生糾紛，幕後的買賣雙方財團分別找上覃世維與四海幫大佬楊光男、練成瑜等人出面談判，最終談判破局，覃世維開槍射傷練成瑜，為躲避刑責及四海幫報復，覃世維遠赴美國避難，但他每隔一段時間，就會到中國廈門探望得利臂膀「荔枝」，沒想到，廈門之行卻讓覃世維踏上黃泉路。

現年67歲的荔枝與覃世維是從小一起長大的生死兄弟，1995年4月，覃世維偕妻自美國前往廈門探望荔枝，下榻當地的「廬山酒店」，但荔枝早在前往接機時就在機場發現不對勁，懷疑有人跟蹤，一度提醒覃世維「老大，情況不太對喔。」覃世維也點頭示意，似乎也感覺到有人要對他不利。

覃世維在廈門的「公爵西餐廳」遭到男子持中共黑星手槍爆頭，右下頷遭連開兩槍，當場斃命。（圖／本刊繪圖組）

荔枝回憶說，在隨後的兩天也都發現有人尾隨在他和覃世維的身後，殺手應該早知道他們住宿的飯店，只是不知道覃世維在哪一樓，事實上，覃世維當時在酒店就與「殺手」有正面接觸，就在槍殺覃世維的前一天晚上9點在「廬山大酒店」的一樓大廳電梯旁，覃世維遇到殺手，兩人距離不到10公尺。

荔枝形容，當時他擋在覃世維面前，兩手插在牛仔褲前方口袋做出掏槍狀，同時面帶冷笑看著殺手，「當時殺手應該是想動手，但看到我們好像有防備，但不敢確定誰才是目標，所以並未動手。」

荔枝說，當時其實身上並沒有帶槍，只是為了震住殺手而已，但隔天下午他們到「公爵西餐廳」時，覃世維仍然不覺得有生命危險，叫他不用帶槍跟隨，但覃世維卻料想不到，殺手還是照計畫行動。

殺手在「公爵西餐廳」守候良久，點了一杯咖啡，卻沒碰過杯子，明顯十分謹慎小心，而且在等了3小時之後才行動，突然現身朝覃世維右下頷連開2槍，並隨即轉身從容離開，未再回頭確認是否已順利擊殺，同時還將手槍裡的子彈朝天花板全數射光，神情十分鎮定而從容。

當地公安研判殺手應是大陸現役或退役的解放軍、武警，因為手法專業，疑似職業軍人所為，但目擊整起槍擊案的荔枝則認為，依照殺手的身高、皮膚及穿著打扮等，他研判殺手是菲律賓人。

已故松聯幫大佬覃世維當年在廈門遭槍殺的隔年1月，四海幫老大「大寶」陳永和也在台北遭槍擊身亡。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)