美國聯邦調查局（FBI）探員昨天突襲一處公寓，調查兒童色情犯罪案，過程中與嫌犯爆發槍戰，釀成2死3傷。根據調查，嫌犯過去未有重大犯行，僅有輕微交通違規紀錄。

FBI探員昨天清晨6時許持聯邦搜索令抵達這處公寓，調查一樁涉及兒童的暴力與色情犯罪案件，嫌犯突朝他們開火，釀成FBI歷來傷亡最慘重的事件之一，嚇壞森賴斯（Sunrise）市郊勞德岱堡（Fort Lauderdale）居民。

美聯社報導，當局今天確認嫌犯是現年55歲、居住在這棟公寓大樓的胡柏（David Huber）；胡柏據信在對峙後自盡身亡。

一名熟知內情的執法官員匿名表示，有關人員正在調查胡柏開火前，是否可能利用攝影機來監視FBI探員的行動；據信胡柏當時從門後開了好幾槍。

佛羅里達州法院紀錄顯示，胡柏只有輕微的交通違規行為，他沒有被列為性犯罪者，也沒有在佛州入獄的紀錄。

根據紀錄，胡柏自2008年開始經營電腦諮詢事業，直到去年才劃下句點。布羅瓦郡（Broward County）紀錄顯示他在2016年離婚。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1100204

(中央社)