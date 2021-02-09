緯創印度南部廠房去年12月爆發員工暴動圍廠事件後，緯創與蘋果合作完成廠房整頓。印度媒體報導，緯創資通總經理暨緯創智能執行長沈慶堯表示，廠房很快將恢復運作。

印度手機業界人士告訴中央社記者，在緯創和蘋果合作一起整頓發生暴動的廠房管理之後，蘋果可能會把原訂的iPhone 12 Pro Max代工訂單，重新交給緯創在印度代工。

緯創在卡納塔卡省（Karnataka）納拉薩普拉（Narasapura）工業區為蘋果公司代工iPhone的廠房，去年12月爆發勞務公司延遲支付員工薪水而引發數千員工圍廠的暴力事件，部分產線、車輛和辦公設備遭損毀，產線上iPhone被竊，損失4億到5億盧比（約新台幣1.54 億到1.92億元）。

經卡納塔卡省政府調查，雖然勞務公司沒有支付員工薪水是釀成這次暴動的主因，但緯創未盡到管理和監督勞務公司的責任，也未能保存員工加班和薪資紀錄，同遭罰款。但這起事件更導致蘋果公司對緯創祭出「留校察看」處分，原本要委託緯創在印度代工的iPhone 12 Pro Max訂單也喊停。

緯創為整頓印度廠的諸多問題，除去年底已開除負責督導印度廠房業務的台籍副總裁後，並指派原先一手在印度設立手機製造業務的原泛美製造總經理、緯創資通北美分公司總裁徐鴻貴回鍋整頓。

印度時報（Times of India）今天引述沈慶堯的說法指出，從12月暴動事件發生以來，公司一直努力全面改進和解決問題且提高管理標準，所有員工按時獲得所有薪水，並實施新的雇用和薪資系統，確保每個人都能獲得正確的薪資，且提供正確的薪資文件紀錄。

沈慶堯說，公司將為所有員工提供加強的培訓計畫，員工也可透過新系統匿名取得資訊且向公司提出任何疑問，「我們期待重新開始營運」。

蘋果公司表示，過去8週中，iPhone製造團隊和獨立審計人員一直與緯創合作，確保納拉薩普拉廠房建立必要的系統和流程，全面的整頓和改善已經完成，緯創也重組了他們的招聘團隊，強化對員工的培訓和支持。

緯創納拉薩普拉廠房是透過5、6家勞務公司聘用員工，根據當地熟悉內情的人士告訴中央社記者，由於緯創在當地聘用1萬2000人，勞務利益龐大，牽涉地方政治勢力及印度籍管理層的糾葛。

但官方的調查報告中，並未觸及真正原因，僅談到勞務公司未按時支付員工薪水，緯創未保留最新的工資和出勤記錄，要求工人12小時輪班等問題，據此對勞務公司和緯創開罰。（編輯：周永捷）1100209

(中央社)