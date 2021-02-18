通常來說，居住在社區大樓的民眾可藉由繳交管理費，讓管委會去聘請管理員、清潔員等，以處理大樓瑣事。不過近日一位租客抱怨，居住在社區一年以來，明明都有繳交管理費，大樓卻不請保全，還有一堆鳥事接連發生，近日管委會甚至公告說因請不到清潔人員，要求住戶自行處理居家垃圾，讓她直接氣炸。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」 上直呼，「收管理費沒管理員？」她表示，在入住社區大樓一年多以來發生太多鳥事，例如火災警報器常莫名假響，一直都沒有改善，深怕哪天遇上真的火災。

然而，近期大樓管委會又張貼公告提醒住戶，由於「請不到清潔人員」，即日起需自行處理垃圾。這讓向來都有準時繳交管理費的原PO怒批，「現在沒管理員又說請不到清潔人員？」

貼文一出，網友紛紛回應道，「這管委會主委不怕在年度選舉的時候被換掉嗎？不是每年住戶都會投票選主委嗎？」、「住大樓有種被當盤子的概念」、「沒管理員還收管理費？誇張繳心酸」。

對此，也有網友推測，沒錢請也可能是原因。「繳了管理費沒錯，但要看全部繳交起來用完一下公共支出剩餘的能不能請到管理員」、「社區如果有錢，不可能找不到清潔人員」。另外有人指出，繳管理費不一定就有，因為費用這也需用在社區設備的維護工作，但只要住戶存有疑慮，都可以要求管委會公開每月的收入支出明細。

(中時新聞網)