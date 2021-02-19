1.第一銅(2009)：昨外資大舉買超1134張，加上銅價周四盤中創9年新高，盤初股價開高漲逾6%，惟漲多有壓。

2.和泰車(2207)：元月狂賣6100輛新一代神車Corolla Cross，並逆勢調高自家乘用車年銷售目標至15.4萬輛，昨外資轉買超，今早股價開低走高，強於大盤。

3.南亞科(2408)：本土法人持續買超，加上昨夜美光股價逆漲2.89%，今早放量逆漲逾4.5%。

4.威剛(3260)：去年每股純益6.1元、創3年新高，昨獲三大法人聯手買超2745張，激勵盤初一度漲逾5%。

5.宇瞻(8271)：1月營收月增11.34%、年增12.89%，表現淡季不淡，獲外資連兩日買超，推升股價逆勢續漲逾2.5%。

6.麗清(3346)：1月營收飆新高，Q1表現可期，昨外資轉買超292張，帶動早盤股價漲近4%、力拚重返50關。

7.久陽(5011)：1月營收2.85億元、年增291.35%，外資連兩日買超，股價盤初衝上38.8元、漲幅近7.5%。

8.長華*(8070)：導線架材料供不應求，集團Q2喊漲10%，財報大利多，早盤續漲衝41.9元漲停價，再寫短波高點，維持7%以上漲幅。

9.志信(2611)：外資連3買超，航運題材帆揚，股價續漲近3%，一度觸及11元，站穩10元關。

10.敦泰(3545)：新舊產品線撐腰，多方不退散，晨盤續漲逾5%，重返百元俱樂部，達105元。

11.天鈺(4961)：今年拚賺超過一個股本，早盤帶量續高漲逾6%，再衝223元歷史新高價。

12.青雲(5386)：挖礦熱度不減，早盤拉出第3根漲停。

13.群聯(8299)：外資調升目標價，且連2日買超，早盤漲逾3%再攻高。

14.精英(2331)：結盟成運汽車，發展智慧綠能電巴，早盤放量漲逾6.5%，創波段新高。

15.桂盟(5306)：全球自行車市旺，鏈條事業看俏，早盤漲逾2%。

16.淳安(6283)：車載鏡頭前景發燙，多方繼續仰攻，漲幅約7%，收復1月20日回檔後的失土。

17.云辰(2390)：處分轉投資貢獻每股獲利4.2元，多方加油，勁揚逾8%。

18.安普新(6743)：新廠投產挹注營運，回檔修正結束，跳空漲停。

19.晶技(3042)：1月稅前盈餘看新高，稅前EPS0.84元，業績拉抬股價，早盤重回百元並創新高價。

20.雙鴻(3324)：1月營收闖高、Q1獲利拚年增翻倍，買盤布局、底部墊高，上漲回到230元。

21.台玻(1802)：1月營收年增逾7成，外資18日再買超1738張，股價盤堅拚站穩18.5元上方壓力區。

22.彩晶(6116)：Q1面板需求暢旺，產能維持滿載，獲利表現可望再攀高，晨盤勁彈3%，挺進5日線。

23.智擎(4162)：胰腺癌新藥安能得銷售里程金將入袋，每股貢獻度約3元，今跳空鎖漲停，逾6000張排隊搶著買。

24.國光生(4142)：開發次世代新冠疫苗利多續獲買盤點火，晨盤放量大漲7%，攻克季線。

25.友達(2409)：全球監視器面板今年出貨估增2.5％，獲外資連2買相挺，今放量強漲4%，站穩五日線。

26.亞光(3019)：耕耘車載鏡頭有成，業績有望大增，延續昨日攻頂氣勢，晨盤挾量衝高5%，攻上90元及1年高。

27.大立光(3008)：切入車用領域，增添未來營運成長動能，帶動近日外資回補、股價觸底強彈，今翻紅走揚近3%，收復3300元及半年線。(編輯整理：李慧蘭)

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