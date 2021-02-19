輝達周四宣布，將發布專為採集第二大加密貨幣以太幣（ether）的新系列半導體產品。

些款新晶片名為CMP，或「加密貨幣採礦處理器」（Cryptocurrency Mining Processor）。輝達發言人表示，第一批顯卡將在3月發售。

以交易量與市值計為第二大加密貨幣的以太幣周四盤中站上1,939美元，再創歷史新高，今年以來以太幣價格已飆升近1,400%。

輝達去年秋天發布一系列針對PC遊戲玩家的新顯卡，這些顯卡持續處於銷售一空的狀態。半導體產業也正面臨全面短缺的困境。

而周四發布的公告顯示，對輝達晶片的需求至少有一部分來自於加密貨幣礦工，而非都只是遊戲玩家。

GeForce行銷部門主管Matt Wuebbling在官網中表示，CMP產品將通過授權的合作夥伴銷售，並強調此款不做繪圖處理的晶片，為最佳的挖礦性能與效率進行了優化。

輝達表示，其遊戲繪圖顯卡系列的最新晶片RTX 3060，將在今年晚些時候發布時進行修改，因此其挖礦效率有差。已經出售的顯卡，如RTX 3070或RTX 3080則沒有相同的侷限。

(時報資訊)