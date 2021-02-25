量側儀器大廠致茂(2360)去年受惠半導體及Photonics測試解決方案動能提升，獲利年增約25%，基本每股盈餘為5.56元。展望今年，隨著5G相關晶片與高速運算晶片(HPC)應用快速發展，公司看半導體及Photonics測試設備需求仍舊強勁。

致茂電子今(2月25日)召開法人說明會，公佈2020年第4季財報。2020年第4季總合併營收為42億元，季成長1%，較前年同期減少7%。2020年第4季母公司營收24億元，季增1%，年減7%。整體營業毛利率51%；稅後淨利6.9億元，季增18%，年增14%。每股盈餘為1.64元。去年第四季主要營收貢獻自於Turnkey Solutions Projects。

致茂2020年全年合併營收為155億元，較前年成長12%；其中，母公司營收創新高達92億元，較2019年同期成長13%。致茂去年營業毛利率53%，比前年的50%上升；稅後淨利為23億元，較前年增長25%，基本每股盈餘為5.56元。2020年，半導體及Photonics測試解決方案為主要營收成長動能，該產品線較2019年同期成長31%。

邁入2021年，致茂公司預期，半導體、Photonics測試解決方案營收將持續成長。隨著全球半導體晶片短缺、5G相關及高速運算晶片(HPC)應用大幅提升等，將帶動SLT設備、無限RF&MCU測試、CIS/VCSEL/ ToF測試及Semiconductor Inspection and Metrology等設備銷售增長。電力電子相關之量測及自動化檢測設備將持續聚焦於綠能科技，包含電動車相關零組件、電池芯/電池模組/電池包、智慧電網及5G產業相關之測試需求。

致茂電子為自有品牌之自動化量測解決方案供應商。商品包含提供產業相關之檢測儀器與設備及整合性自動化測試解決方案。致茂集團包含致茂主體，威光自動化及日茂新材料三個事業體。

(時報資訊)